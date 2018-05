Sénégal: Lutte contre la surpopulation carcérale - Les acteurs plaident les alternatives à la peine

Depuis hier, jeudi 17 mai et pour deux jours, des acteurs judiciaires sont en conclave pour réfléchir sur les solutions visant à désengorger les prisons. Cet atelier sur « l'aménagement des peines et les peines alternatives» devra permettre «d'éviter autant que possible les incarcérations inopportunes ».

Pour mettre fin à la surpopulation carcérale, un séminaire sur « l'aménagement des peines et les peines alternatives à l'incarcération » s'est ouvert hier, jeudi 17 mai à Dakar. Organisé par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (Onlpl), il devra permettre d'apporter des solutions aux longues détentions préventives.

« L'atelier vise à inciter les magistrats à prononcer et à faire appliquer les décisions tendant au désengorgement des prisons », a déclaré la présidente de l'Onlpl, Josette Marceline Lopez Ndiaye.

Selon elle, ni le relèvement de l'indemnité journalière des détenus encore moins la construction et d'extension du parc pénitentiaire, ne pourront constituer les solutions face à la problématique de la surpopulation des prisons.

« Cet agrandissement du parc n'est pas la solution la plus pertinente ni le moyen le plus efficace contre le surpeuplement des prisons, même s'il n'est pas discutable que la construction de nouveaux établissements, conjuguée à la réhabilitation des prisons les plus vétustes, peut conduire à une amélioration globale des conditions de détention », a fait savoir Josette Marceline Lopez.

Aussi, dira-t-elle que « théoriquement, il suffirait de convaincre les magistrats d'utiliser les instruments juridiques pour réduire le recours à l'incarcération et pour rationnaliser la justice pénale, eu égard au respect des droits de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion des délinquants ».

Venu présider la cérémonie, le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall a laissé entendre que « l'enjeu est sans doute d'éviter les effets dé-socialisants de la prison, en offrant une chance aux condamnés qui présentent des gages sérieux de réadaptation ».

Et de renchérir : « la recherche d'efficience dans l'action nous a commandé d'agir de concert avec nos partenaires internationaux avec lesquels nous partageons un attachement commun au respect de la dignité humaine ».

En effet, la surpopulation carcérale qui n'est pas sans conséquences sur la santé des détenus empêche l'administration pénitentiaire de « respecter les standards internationaux consistant à séparer les inculpés, prévenus et condamnés en tenant compte de leur personnalité et des infractions commises », a souligné Josette Marceline Lopez Ndiaye.

L'atelier qui prend fin aujourd'hui, devra ainsi permettre d'inciter au recours aux alternatives à la peine pour désengorger les prisons sénégalaises.