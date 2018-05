Sénégal: Diourbel - Elèves, étudiants et parents ont accompagné Fallou Séne dans sa dernière demeure

L'émotion était à son paroxysme dès les premières heures de la matinée où des élèves, des étudiants et les parents ont pris d'assaut l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel dans le but d'assister à la levée du corps de Mouhamadou Falilou Sène, du nom de ce jeune étudiant de 25 ans, originaire de Patar, père d'un enfant.

L'étudiant Mouhamadou Fallou Sène tué par balle lors des échauffourées ayant éclaté entre étudiants et forces de l'ordre le 15 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint Louis, a rejoint sa dernière demeure hier, jeudi 17 mai. C'était devant une foule d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et proches parents qu'il a été inhumé aux cimetières de Balkhya de Touba aux environs de 14 h 45.

