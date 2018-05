En l'occurrence, il était question de rappeler aux participants le Fndasp et ses activités spécifiques, d'effectuer la présentation du répertoire des meilleures pratiques, celle de la version provisoire de la plateforme électronique, et de faire l'annonce des autres types d'intervention du Fndasp.

Le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (Fndasp), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, a terminé hier, jeudi, à Kaolack sa rencontre du 16 au 17 mai axée sur le partage et la validation du recueil des meilleures pratiques concernant les projets et programmes de développement appuyés par le Fonds International de développement de l'agriculture (Fida).

