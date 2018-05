Burkina Faso: René Bagoro - « Il n'y a pas une idée cachée derrière »

Même en cas de jugement, on peut avoir des témoignages par vidéoconférence pour quelqu'un qui se trouve sur le territoire burkinabè ou français et vice-versa », a-t-il expliqué.

Et dès lors que nous adoptons un texte en conseil des ministres, c'est parce que nous estimons qu'il est d'une importance capitale pour le Burkina Faso », a tenu à préciser le ministre en charge de la Justice, René Bagoro. Et il rassure, par rapport à l'accord portant sur l'extradition : « Il n'y a pas une idée cachée derrière ».

C'est par 82 voix pour, 18 abstentions et 14 voix contre que les députés de la VIème législature ont adopté les deux projets de loi portant deux accords, sur la coopération judiciaire et sur l'extradition entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française.

Les députés ont adopté deux projets, au cours de la première session parlementaire de l'année 2018. Le premier projet de loi porte sur l'autorisation de ratification de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et le deuxième est relatif à l'autorisation de ratification de la convention d'extradition entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française. C'était le 17 mai 2018, à l'Assemblée nationale.

