Sud-Soudan: Pourparlers de paix, l'UA promet des sanctions

Devant la persistance de la guerre, les partenaires internationaux du Soudan du Sud ont manifesté de plus en plus ouvertement ces dernièrs mois leur agacement à l'égard des dirigeants sud-soudanais.

Les discussions doivent tourner autour de nouvelles modalités de partage du pouvoir et de nouveaux arrangements sécuritaires : points les plus contestés qui ont empêché tout accord jusqu'à présent. Malgré cela, la société civile sud-soudanaise ne cesse de faire pression en faveur de la paix. « Dans l'histoire du monde, toutes les guerres se terminent par le dialogue », a rappelé l'archevêque Justine Badi, l'un des principaux leaders religieux du pays.

