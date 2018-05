Mali: Les deux enseignants kidnappés ont été libérés

Le récit des passagers de la camionnette ne laisse aucun doute. Les deux ravisseurs ont fouillé les bagages. Et c'est en trouvant des documents identifiants les enseignants comme tels, qu'ils ont choisi leurs deux otages. Les autres voyageurs ont reçu l'ordre de rester tranquille et de ne prévenir personne. Selon un collègue des ex-otages, les assaillants avaient forcément été informés que les enseignants voyageaient ce jour-là.

Plus de peur que de mal pour deux enseignants du lycée de Tenenkou enlevés jeudi 17 mai et relâchés finalement vendredi soir. Les deux professeurs ont passé la nuit à Mopti. Aucune information n'a encore filtré sur les modalités de leur libération. Ils avaient été kidnappés à une trentaine de kilomètres de Mopti par deux hommes à moto et deux complices arrivés dans un second temps sur les lieux. Ils ont été particulièrement ciblés par les assaillants : plus d'une vingtaine de passagers se trouvaient dans la même camionnette mais n'ont pas été inquiétés.

