Sud-Soudan: Les belligérants ont cinq jours pour trouver un accord

Après l'Europe et les Etats-Unis, l'Union africaine menace elle aussi de prendre des sanctions contre ceux accusés de violer cet accord. Vingt-huit partis politiques et une délégation du gouvernement sont à la table des négociations. Une nouveauté : la société civile et des leaders religieux ont également été invités.

Les Nations unies appellent le Soudan du Sud à mettre les intérêts de sa population en premier, alors que les belligérants du conflit sont réunis à Addis Abeba depuis jeudi pour de nouvelle négociations. Des négociations sous l'égide de l'organisation régionale l'Igad pour raviver un accord de paix, conclues il y a trois ans entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar, aujourd'hui en exil. La communauté internationale s'impatience face à ce conflit qui s'éternise et une crise humanitaire catastrophique.

