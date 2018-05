Sénégal: Insécurité alimentaire - Le Plan d'urgence 2018 validé

A la suite d'une rencontre tenue, hier, à la Primature, en présence des ministères sectoriels ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, le Plan d'urgence pour la sécurité alimentaire (Pusa) au titre de cette année a été validée. Ce qui veut dire que les activités d'assistance alimentaire et l'opération de sauvegarde du bétail par l'Etat avec l'accompagnement de ses partenaires dans les zones à risque vont démarrer immédiatement.

En effet, pendant la période de soudure qui va de juin à août, les projections laissent apparaître que dans six départements du pays, au moins 20% des ménages pourraient connaître d'importants déficits alimentaires et nutritionnels dus à une mauvaise répartition pluviométrique durant l'année 2017.

Les départements concernés sont Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Tambacounda et Goudiry et le nombre de personnes exposées se chiffre à 750.000. « Le Pusa a été élaboré à ce titre, en vue d'apporter un appui approprié à ces ménages ; ce qui les protégerait de la crise », informe un communiqué. Le premier objectif de ce Plan d'urgence est de fournir une assistance alimentaire aux 47. 251 ménages les plus touchés par l'insécurité alimentaire dans les localités en questions. L'Etat et ses différents partenaires procéderont à trois distributions mensuels d'argent liquide, de bons d'achat et ou de vivres aux ménages ciblés.

Le second objectif est de sauver 397.863 Unités de bétail tropicales (Ubt) menacées par l'insécurité alimentaire dans les départements de Saint-Louis, Podor, Dagana, Matam, Kanel, Ranérou, Linguère, Tambacounda, Koumpentoum et Koungheul. Pour cela, chaque Ubt recevra 1 kg d'aliments de bétail par jour et sera déparasitée. De plus, l'aliment de bétail sera vendu aux éleveurs à un prix subventionné.

Une des décisions majeures prises au sortir de cette rencontre est de mettre en œuvre, sans délai, le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience (Pnasar) afin d'apporter des solutions structurelles, donc durables en construisant la résilience des ménages et des terroirs vulnérables.