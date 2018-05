Burkina Faso: Burkina - Michel Kafando honoré par une artiste plasticienne

Conscient de ce que la culture est maillon essentiel au développement d'une Nation, Michel Kafando a saisi l'occasion pour lancer un appel dans ce sens à Abdoul Karim Sango, ministre de la culture, des arts et du tourisme. Ainsi, il estime que pour parvenir à un résultat probant, il va falloir d'abord faire de la culture un levier de la conscience nationale. Ensuite, un flambeau du destin et enfin, en faire le fondement du développement une réalité.

« Je voudrais louer son talent et lui dire que cette œuvre qu'elle a produite (... ) demeurera pour moi un chainon de l'histoire éternelle du Burkina Faso », s'est exprimé Michel Kafando. Et celui-ci de poursuivre, « je reçois cet hommage avec honneur mais aussi humilité. Je l'accepte surtout pour ceux qui ont travaillé à mes côtés, à m'aider du mieux qu'ils pouvaient à mener cette épopée bien singulière de notre histoire ».

