Seychelles: Le Musée national d'histoire des Seychelles inaugure une nouvelle exposition afin de commémorer la Journée internationale des musées

"C'est un comportement social et il est nécessaire de sauver ces valeurs de vie et notre identité, ce sera dommage de perdre cela car nous perdrons non seulement notre identité mais aussi nos traditions et notre héritage", a-t-il ajouté.

Un débat ouvert "Koman Sava Nou Bann Savwar Viv" qui se penchera sur la façon de faire des Seychelles, les valeurs de la vie et l'identité qui a été perdu. "La technologie moderne a pris le relais de notre jeune génération. Le besoin d'en parler et de voir la voie à suivre est très important ", a déclaré Mme Ondiek.

Une autre nouvelle activité cette année est le lancement de Skype dans le musée. Mme Ondiek explique que «les avantages de Skype dans le musée sont pour le personnel, le public ainsi que les étudiants de socialiser et d'interagir avec des personnes en dehors de la salle de classe et dans le monde entier.

«Alors que les musées s'efforcent de maintenir leur pertinence dans la société, ils se tournent vers la communauté locale et les divers groupes qui la composent. En conséquence, ces dernières années, nous avons assisté à la naissance d'innombrables projets communs organisés par des musées avec la collaboration des minorités, des peuples autochtones et des institutions locales », a expliqué Mme Ondiek.

