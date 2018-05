Afrique du Nord: Projet de résolution à l'ONU appelant à "une mission de protection internationale" pour les Palestiniens

Le projet de texte demande aussi la "levée complète du blocus" israélien, un accès sans entrave à l'acheminement d'une aide humanitaire dans la bande de Ghaza, l'arrêt immédiat des actions militaires israéliennes, et la relance d'un processus politique de règlement du conflit via des "négociations crédibles".

Le document "réaffirme le droit de se rassembler et de manifester pacifiquement" et, en citant le droit international, souligne aussi "l'importance d'enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes" sur des évènements meurtriers.

Dans le projet de texte, le Conseil de sécurité "condamne le recours à la force par l'armée israélienne d'occupation, dont l'utilisation de munitions létales contre des manifestants civils, ayant fait des morts et des blessés parmi les civils, dont des enfants, du personnel médical et des journalistes".

NEW YORK (Nations unies) - Le Koweit, membre non permanent du Conseil de sécurité, a transmis à ses 14 partenaires un projet de résolution appelant à l'envoi dans la bande de Ghaza d'une "mission de protection internationale", après la sanglante répression israélienne, selon le texte.

