Maroc: Coupe du Monde 2018 / Benatia - « Nous ferons le maximum pour honorer notre peuple »

Le CRA et le CAK jouent leur survie Plus »

Le capitaine de la sélection nationale marocaine, Medhi Benatia s'est exprimé via Twitter sur sa convocation au Mondial. Il a écrit: « Très Fier d'avoir la chance de représenter mon pays dans ce mondial. Nous ferons le maximum pour honorer notre peuple. » Le défenseur des Lions de l'Atlas n'a pas manqué de s'adresser à ses coéquipiers qui ne seront pas du voyage: « Pensée particulière pour les joueurs qui ont participé à la qualif mais qui ne sont pas du voyage on va se battre pour vous ».

Après l'annonce de la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde 2018, Medhi Benatia a exprimé sa joie et sa fierté de faire partie des 23 Lions. Sur Twitter, le défenseur a fait part de son envie et de sa fierté de représenter les Marocains.

Hervé Renard a annoncé, jeudi après-midi, sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Mehdi Benatia, Younès Belhanda et Medhi Carcela en font partie. Sofiane Boufal et Rachid Alioui, opéré des ischio-jambiers et forfait, en sont absent.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.