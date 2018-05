Guinée: Démission du gouvernement de Youla - Réactions à chaud des citoyens

Les grands portefeuilles sont confiés aux hommes. Mais je voudrais bien voir plus de femmes et de jeunes dans le futur gouvernement".

Madame Elise Haba Koivogui, présidente des jeunes intellectuels de Guinée, « je pense que le gouvernement de Mamady Youla a fait déjà sa part de boulot, force reste à savoir les nominations pour pouvoir se promener parce que rien n'est sûr. On ne peut pas faire de prévision avec le professeur. Donc, tant que les nominations ne sont pas encore faites, on ne peut pas s'estimer heureux qu'il y aura du changement ou pas nous sommes à l'écoute.

Pour Inza Bayo, administrateur civil « tout le monde s'attendait à la démission du gouvernement, parce que depuis un certain temps, les voix se levaient pour la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le futur gouvernement doit être derrière les propositions et du président de la république. Car, c'est lui qui a une dette vis à vis des populations guinéennes. Ma volonté n'est pas obligatoirement la volonté souveraine. Mais la volonté de chacun de nous est à compter pour bâtir une nation forte et unie allant dans le sens du développement. Je sollicite alors les membres du futur gouvernement qui va être constitué qu'ils aient pitié aux guinéens comme le président Alpha Condé. Qui d'ailleurs, à beaucoup de visons pour le pays.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.