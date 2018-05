Congo-Brazzaville: Musique - Microméga en showcase à la Cité internationale des ARTs

Le 22 mai, le slameur kinois, actuellement en résidence à Paris, va partager la scène avec deux autres lauréats du programme Visas pour la création, en l'occurrence la chanteuse togolaise Dziedzom Ayele Ajavon, alias Adjo'A Sika, et le Camerounais Armand Biyag.

Prévu à 19h 30 à l'auditorium de la Cité internationale des arts, le concert va durer deux heures, une précision que Le Courrier de Kinshasa tient de Microméga depuis Paris. « Notre Showcase va commencer à 19h30' et prendra fin à 21h30' », a-t-il confié, ajoutant : « Je serai le premier sur scène pour une prestation de 45 mn ». Pour ce qui est de son répertoire, il a fait savoir qu'il envisage de slamer « quelques morceaux a capella ». Et, dans l'esprit de la soirée qui est une vitrine offerte aux lauréats de programme Visas pour la création il a indiqué que dans l'ensemble, il sera « en grande partie accompagné en bandes son mixées par DJ Nikky d'Afrique du Sud qui est aussi en résidence à la Cité des arts ».

Par ailleurs, Microméga a donné un détail supplémentaire sur son répertoire, parlant particulièrement d'un des titres qu'il a aligné pour le showcase. Ce qui, par la même occasion, permet d'en savoir un peu plus sur le travail accompli jusqu'ici dans le cadre de sa résidence débutée le 9 avril. Il s'agit, a-t-il dit de prime abord, de Quand on s'aime, un slam d'amour. Pour ce morceau, il sera « accompagné par Ihsen Laribi, musicien tunisien également en résidence, qui lui, jouera du oud, un instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes ». Au slameur de poursuivre: « Quand on s'aime est une chanson d'amour présentée comme seule solution aux problèmes de l'humanité. Je l'ai coécrite avec Delphine, une jeune musicienne franco-burkinabè qui joue de la guitare ».

Pour ce qui est de la programmation générale de cette soirée, Microméga a souligné que le show ne s'achèvera pas à la suite des prestations personnelles des deux autres artistes à l'affiche, en l'occurrence Adjo'a Sika et Armand Biyag. « Après les sets de chacun, nous allons clôturer la soirée ensemble avec une chanson sur les sans domicile fixe », a-t-il précisé.

Le showcase s'annonce comme une soirée éclectique. En effet, le slam n'est pas le seul menu au programme. Rappelons que Microméga, le verbivore, en fera juste l'entrée avec une musique en toile de fond. Quant au reste du show, il sera musicalement bien étoffé. Pour cela, l'on peut compter sur Adjo'A Sika présentée comme une auteure-compositeure-interprète remarquable. Qui du reste, apprend-on, est « connue pour la diversité de ses influences musicales et son engagement humanitaire ». Sa musique se situe dans un mix de jazz, world music et gospel aux sonorités africaines. Mais il y a lieu de souligner aussi qu'Armand Biyag, qui a pour style de prédilection l'afr-fusion? ne manquera pas d'ajouter de la chaleur à l'ambiance de la soirée. Il nous revient que ce musicien de talent « joue avec la même dextérité du piano, du balafon et des percussions ».