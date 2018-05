Afrique: L'Angola compte sur le soutien des Etats-Unis pour dynamiser le Tourisme

Washington et Luanda entreprennent ensemble diverses actions dans le domaine touristique, étant donné qu'un grand nombre de touristes et d'hommes d'affaires qui visitent l'Angola et y investissent est d'origine américaine.

L'ambassadrice a salué la grandeur du projet KAZA (Projet Transfrontalier Touristique Okavango Zambèze), mis en œuvre pour créer un climat économique salutaire et compétitif, visant l'établissement des partenariats publico-privés, communautaires, investissement et intégration économique régionale.

Se confiant à l'Angop, en marge d'une visite de l'Ambassadrice des USA, Nina Maria, aux installations de son Ministère, Angela Bragança a dit qu'avec le soutien des Etats-Unis et d'autres pays, il serait plus facile de dynamiser l'activité touristique, eu égard à l'expérience américaine dans ce domaine.

Luanda — L'Angola compte sur le soutien des Etats-Unis d'Amérique pour dynamiser le secteur du Tourisme, attirer davantage des investissements, diversifier l'économie nationale et contribuer à la création de postes d'emploi nouveaux, a fait savoir vendredi, à Luanda, la ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, Angela Bragança.

