Afrique Australe: Le sous-comité de la SADC augmente la capacité opérationnelle de SAPMIL

Il a dit être important que l'état d'avancement des questions qui constituent des défis opérationnels, juridiques et logistiques spécifiques de la Brigade d'intervention pour faire face au "modus operandi" asymétrique des forces négatives opérant dans l'est de la RDC soit évalué de manière approfondie.

Il est prévu d'approfondir les questions liées à la Brigade d'intervention (Force Intervention Brigade - FIB, signe en anglais), la Mission des Nations Unies en RD Congo (MONUSCO) et la mission dans le Royaume du Lesotho (SAPMIL), étant donné que les pays directement engagés dans les deux missions envoient des forces et des moyens pour les maintenir opérationnelles.

Cette décision a été prise au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la double troïka de la SADC, qui a analysé à Luanda en Avril, la situation politique qui prévaut dans le Royaume du Lesotho, en République démocratique du Congo (RDC) et en République de Madagascar.

Le responsable qui a fait cette annonce lors de l'ouverture de la 26e réunion du Sous-comité pour la défense de la SADC, a souligné qu'il y aurait davantage d'entrainement et d'opérations, et des cours portant sur les relations civiles-militaires, l'éducation politique et le renseignement militaire.

