Angola: Le Parlement approuve une nouvelle loi sur l'investissement privé

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé à l'unanimité la nouvelle loi sur l'investissement privé, qui vise la croissance et la diversification de l'économie et à offrir de meilleures opportunités de développement aux régions les plus défavorisées, en particulier à l'intérieur du pays.

La nouvelle loi sur l'investissement privé, qui a reçu les voix des 191 députés présents à la session plénière, présidée par le Président du Parlement, Fernando da Piedade Dias dos Santos, annule la clause qui obligeait à tout investisseur étranger d'établir nécessairement un partenariat avec les nationaux et d'avoir comme capital initial pour le démarrage d'une affaire un montant équivalant à un million de dollars.

La nouvelle loi sur l'investissement privé encourage la performance des agents économiques et c'est pourquoi l'exécutif a choisi l'investissement privé comme l'un des principaux enjeux du développement et de l'accélération de l'économie, qui doit attirer et accroître les investissements directs étrangers pour la croissance et la création d'emplois.

Le diplôme vise à apporter des changements spécifiques pour rendre le processus de l'investissement privé moins bureaucratique.

Cette loi ne s'applique pas aux investissements dans l'exploration pétrolière, l'exploitation minière et dans les activités liées aux institutions financières, qui sont régies par une loi spécifique.