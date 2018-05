Madagascar: Formation professionnelle - Le centre Fanantenana se dote d'un lycée technique

L'éducation est une arme et les responsables des deux associations (association des enfants de Belgique et association pour les enfants de l'espoir) ont compris en maximisant leurs efforts , donnant aux enfants issus des familles défavorisées du fokontany Morarano Malavola, la chance de bénéficier de formation répondant aux besoins socio-économiques actuels.

Une initiative qui a été la suite d'environ quinze années d'efforts dans la prise en charge des enfants vulnérables des familles en difficultés. Familles dont les enfants ne peuvent pas continuer leurs études à cause de la pauvreté ou du manque de motivation. Disposant de trois modules de formation: ouvrage métallique, art et ouvrage bois et bâtiment, le lycée technique entend être «une solution durable pour le développement de la couche défavorisée».

