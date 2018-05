Ile Maurice: Chagos - Maurice grand favori

Partagez cet article

Onze soumissions ont été faites à la Cour internationale de justice. Cela, concernant la requête pour avis consultatif initiée par Maurice sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos du territoire de Maurice en 1965. La date limite pour cette deuxième étape des procédures était le 15 mai.

Selon nos renseignements, sur les 11 soumissions inscrites, seules deux se sont prononcées contre la motion. Il s'agit de la Grande-Bretagne et des ÉtatsUnis. L'Union africaine a fait entendre son soutien d'une seule voix et Maurice comptait également parmi les soumissionnaires. Ceux qui ont soutenu Maurice sont : la Serbie, la Chypre, les Seychelles, le Nicaragua, le Guatemala, l'Union africaine, l'Argentine et les Îles Marshall.

Cette deuxième étape franchie, l'hôtel du gouvernement se prépare à présent pour la dernière manche. En effet, le 3 septembre débuteront les auditions orales. En juillet, il est prévu que la délégation mauricienne mette le cap sur Londres pour finaliser le dossier.

Entre-temps, le gouvernement se dit «boosté et encouragé» par cette seconde phase de soumissions. Et d'ajouter que le soutien provient de diffé- rentes parties du monde, de l'Afrique aussi bien que de l'Amérique latine ou encore du Pacifique. «On espère qu'il y a aura encore plus de pays qui nous encourageront lors des auditions orales», fait-on valoir.