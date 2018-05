Sénégal: Evènements survenus à l'Ugb - Le conseil régional de la jeunesse appelle à l'apaisement

Le conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis s'indigne et condamne fermement les événements survenus, mardi dernier, à l'Université Gaston Berger et ayant occasionné la mort de Mouhamadou Fallou Sène, étudiant en Licence 2 de Lettres modernes, marié et père d'un enfant, âgé de 26 ans et originaire du département de Diourbel, plus précisément de Patar.

Le conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, par la voix de son président, Fara Ndiaye, dénonce l'usage systématique et excessif de la force par les forces de sécurité dans leurs opérations de maintien de l'ordre.

Par conséquent, il demande « l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante pour identifier l'auteur de cet acte odieux afin de le traduire en justice et situer toutes les responsabilités ».

En cette douloureuse circonstance, précise M. Ndiaye, dans le communiqué qui nous est parvenu hier, « le conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, au nom de toute la jeunesse de Saint-Louis, présente ses condoléances les plus attristées aux parents, aux proches du disparu et particulièrement à la communauté estudiantine et à la jeunesse sénégalaise ».

Par la même occasion, il appelle à l'apaisement et à la sérénité malgré la douleur qui affecte toute la jeunesse sénégalaise, plus particulièrement estudiantine, et invite l'État du Sénégal à revoir le statut de l'étudiant, à faire respecter les franchises universitaires et à satisfaire dans les meilleurs délais, les revendications des étudiants.