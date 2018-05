Cote d'Ivoire: Musée mobile d'art contemporain - L'escale abidjanaise à mi-parcours entre Lagos et le Dak'Art

Ainsi, de l'artiste expérimental Dame Diongue (Sénégal), à la conservatrice et artiste nigériane établie à Freiburg (Allemagne) Emeka Udemba, en passant par le photographe allemand, Gabriel Geller, le graphiste Monsuru Alashe de Lagos, le sculpteur ghanéen de Takoradi, Ray Agbo, ou encore le peintre ivoirien, Souleymane Konaté, le Musée mobile a permis aux uns et aux autres de conjuguer au présent, l'art sous toutes ses coutures. Avec, in fine, en traversant les frontières géographiques et les communautés, de permettre aux artistes de s'approprier l'espace public comme terrain de création artistique.

Le projet embrasse la diversité des pratiques et des points de vue des artistes participants. Qui, du reste, discutent et échangent leurs interactions artistiques au cours de ce périple de 10 000 kilomètres.

