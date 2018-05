Cote d'Ivoire: Promotion de l'économie africaine - La chambre de commerce ivoiro-nigeriane annonce un forum économique en Espagne

En attendant, une forte délégation de la CCI-BIN se rendra du 20 au 28 mai 2018, à Las Palmas pour une mission préparatoire et prospective.

Las Palmas, capitale de la Grande Canarie, (une îles rattachée à l'Espagne), abritera, du 24 au 28 septembre 2018, le premier Forum International pour la Promotion des Economies Africaines (FIPEA). C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane (Cci-Bin), en partenariat avec l'autorité Portuaire de Las Palmas et la Fondation du Port de Las Palmas.

Selon Olalekan Gbadamosi Folarin, président de la Cci-Bin, qui a livré l'information, jeudi dernier, ce sera l'occasion pour les opérateurs économiques africains, particulièrement, ivoiriens et nigérians, de se créer des opportunités d'affaires auprès des investisseurs espagnols. « Ce sera l'occasion pour les opérateurs économiques africains, de vendre des destinations économiques et promouvoir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire et Nigéria. Ce forum sera également pour nous, un cadre annuel de concertation et d'échanges en vue de l'amélioration des conditions d'investissements et de financement de projets porteurs », a-t-il souligné.

Ajoutant que des investisseurs russes, prendront également part à ce forum. Car, dira-t-il, « j'ai pu toucher un groupe d'investisseurs russes, composé d'une cinquantaine d'entreprises désireuses d'investir en Afrique et plus particulièrement, en Côte d'Ivoire et au Nigéria », a-t-il expliqué.

Au dire du président de Chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane, plus de 600 Industriels, entreprises, regroupements professionnels, structures de financements et d'investissement, institutions financières et autres opérateurs économiques africains sont attendus à ce forum.

En attendant, une forte délégation de la CCI-BIN se rendra du 20 au 28 mai 2018, à Las Palmas pour une mission préparatoire et prospective. Cette mission comprendra, outre le président de la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane, Gbadamosi Folarin, le Président de la chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-Ci), Touré Fama.

Ainsi que la Présidente de l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-Ci) Mme Zunon Kipré, le Vice-Président National de l'association des Chambres de Commerce, d'Industrie des mines et de l'Agriculture (Naccima) Alhaji Remi Bello, et la Représentante Permanente de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bilatérale Ivoiro-Nigériane en Europe, Mme Eteka Fall Valérie.