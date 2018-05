Sénégal: Finaliste de la coupe du Sénégal sénior - La Renaissance de Dakar attend le soutien de sa mairie

« Nous allons jouer la finale de la Coupe du Sénégal dimanche contre Génération Foot, mais nous n'avons pas senti les autorités de Dakar-Plateau à nos côtés. Quand je vois comment réagissent les autres maires, lorsque leur équipe de localité est qualifiée pour disputer la finale de la Coupe du Sénégal, ça m'inquiète vraiment.

Nous sommes un club de Dakar-Plateau, et jusqu'à présent, on ne nous dit rien par rapport à la contribution de l'institution municipale pour accompagner les jeunes, qui se sont battus pour représenter dignement la localité » ; si ce n'est pas un cri du cœur du président de la Renaissance de Dakar, Gassan Ezzedine, on peut l'interpréter comme un manque de considération.

La Renaissance de Dakar qui a bataillé ferme pour décrocher son billet pour la finale contre le Jamono de Fatick (4-3 après prolongation à Fatick même) attend mieux que ce retard dans le soutien qu'elle attend de sa mairie. Et Gass va plus loin en rappelant qu'il y a 6 ans, lorsque l'équipe jouait la finale de la Coupe du Sénégal contre HLM, la mairie de Dakar-Plateau n'avait rien donné pour les aider dans la préparation et la participation.

« Alors que pour l'adversaire, HLM, le maire a donné une subvention de 10 millions de FCfa CFA. Et nous, comme réponse de la mairie de Dakar-Plateau, on nous dit que rien n'est prévu, le budget est clos », a-t-il déploré. A 48h de la finale, le président de la Renaissance redoute le même scénario qu'en 2012, car on ne leur a encore rien dit jusqu'ici.

« Autre chose, en tant que natif de Fatick, le Président Macky Sall avait donné, la veille de la demi-finale Jamono-Renaissance, 10 millions de francs à Jamono. Mais il ne faut pas qu'il oublie que nous sommes des fils du Sénégal, dont il est le président de la République.

En tant que chef de l'Etat, nous demandons qu'il apporte son soutien aux deux équipes finalistes de la Coupe du Sénégal. D'autant plus qu'il est le parrain de ce tournoi. C'est la jeunesse de son pays qui sera en fête », a déclaré le président de la Renaissance.