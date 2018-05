Tunisie: Ces taximen qui roulent sans papiers

Des histoires tirées par les cheveux !

Et ce ne sont pas les anecdotes qui manquent ! Les clients peuvent entendre ce genre d'alibis dès qu'ils proposent aux chauffeurs de les déposer au centre-ville, et ce, à n'importe quel moment de la journée : «Je dois déposer une cliente d'urgence à la clinique à neuf heures du matin, je ne peux pas m'éloigner de la zone», «Je ne peux pas conduire pendant la nuit, parce que j'ai un grave problème de vision, donc il m'est impossible d'aller jusqu'à Tunis ville»...

Alors que la réalité est tout autre ! Ces chauffeurs de taxi ont un autre motif plus grave qui les empêche de s'éloigner de la zone de Borj Cédria et les pousse à refuser un déplacement loin du quartier. En effet, et selon les dires de certains autres chauffeurs de taxi, qui eux exercent de manière légale, plusieurs de leurs collègues ne possèdent pas d'autorisation pour exercer ce métier. Plus grave encore : la plupart des taximen n'ont pas leurs papiers en règle.

Pour toutes ces raisons, ces chauffeurs malhonnêtes et incorrects refusent de prendre des clients à bord et préfèrent plutôt faire des allers-retours dans la cité où ils résident et opèrent !