Niger: 17 morts lors d'une attaque à Aghay, près de la frontière malienne

Sa trajectoire ressemble à un fil d'Ariane qui coud habilement l'écosystème financier et politique… Plus »

Cette tuerie, la première du genre dans cette zone d'insécurité, ressemble beaucoup plus à un conflit intercommunautaire entre les deux ethnies majoritaires nigériennes, sur la frontière malienne, les Peuls et les Touaregs.

Des hommes non identifiés, en moto, ont fait irruption et tiré sur tout ce qui bougeait dans le campement. Officiellement, on parle de 17 civils de l'ethnie peul tués et d'un blessé grave.

Les premiers crépitements d'armes sèment la panique et la désolation au sein de la population composée essentiellement des Zarmas, Peuls et Touaregs.

L'attaque s'est produite hier soir, vendredi, au crépuscule. Les habitants du petit hameau de Aghay, dans la commune rurale de Inates et non loin de la frontière malienne, s'apprêtaient pour la prière de Maghrib.

