Tunisie: Une édition ramadanesque

Salah El Ouergli (Stambeli) et «Moi plusieurs» (Street Poetry). Il sera également question de projections de films sélectionnés en collaboration avec le Goethe-Institut (dans le cadre du programme Filmklub) et la Ftcc. Tout au long des rencontres, le public pourra découvrir l'exposition personnelle de Kaïs Ben Farhat, intitulée «Entre deux mondes».

Le programme du festival «Artistes solidaires» revêt différents volets présentés comme : les cafés des photographes, un programme dédié à une série de rencontres hebdomadaires animées par le photographe Hamideddine Bouali, l'idée étant de réunir des passionnés, des amateurs et des professionnels de la photographie à travers des rencontres-débats autour de la carrière et du travail de photographes tunisiens ou étrangers, la «Scène ouverte», programmée chaque mercredi s'ouvre à de jeunes talents. Ces soirées permettent aux artistes amateurs, chanteurs, musiciens, humoristes, magiciens, danseurs... de présenter, avec une limite de temps, leurs productions sous le regard d'un véritable public. «Un espace de liberté pour tous ceux qui ont quelque chose à raconter, un talent à exprimer», notent les organisateurs, le volet «Concerts et spectacles» qui, pour cette édition ramadanesque, présentera, chaque jeudi, cinq artistes et groupes d'horizons différents, l'on cite Yuma, Halim Yousfi, Unity,

Ce projet s'articule autour d'une idée fondatrice : celle de l'image comme moteur de développement social pour les jeunes des quartiers populaires à travers, entre autres, la formation gratuitement, sur 3 ans, de 90 jeunes âgés de 18 à 28 et issus des quartiers populaires du Grand-Tunis (soit 30 chaque année) aux métiers de l'image et du design graphique en exploitant leur potentiel créatif.

