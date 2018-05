Madagascar: Week-end de la Pentecôte - La vitesse et l'alcool, les deux principales causes d'accidents de la circulation

Dès hier soir et jusqu'au lundi de Pentecôte, le flux d'automobilistes et d'usagers de la route est particulièrement important aussi bien sur les routes nationales que dans la capitale.

Une grande affluence qui n'est pas à l'abri des risques d'accidents de la circulation. La vitesse et l'alcool constituent les deux principaux facteurs augmentant les risques d'accidents de la circulation. Pouvant parfois être interdépendants dans la mesure où, le second peut être à l'origine du premier, ces deux facteurs se placent devant les défaillances techniques, à l'origine des accidents de la circulation.

Alcootest. Durant ce week-end de trois jours de la Pentecôte, les milliers d'éléments de la force de l'ordre déployés sur le terrain(environ 2000 dans la Région Analamanga ) notamment au niveau des principaux sites très fréquentés, et les milliers d'autres sur les routes nationales et dans les autres villes des provinces, ne badineront pas avec la loi.

Outre leurs missions d'assurer la fluidité de la circulation et de maintenir l'ordre et la sécurité autour des édifices religieux, les comportements sur les routes ne manqueront pas d'être observés particulièrement s. En effet, à chaque période de fête, il n'est pas rare de voir des cas d'accidents de la circulation impliquant un état d'ébriété plus ou moins avancé du ou des conducteurs, souvent associé à une vitesse excessive dont l'issue tragique brise des vies.

Les contrôles d'alcoolémie chez les conducteurs de véhicules ont permis par le passé, de limiter les risques. Les gendarmes et policiers les utiliseront de manière beaucoup plus fréquente durant ce week-end. Avis donc aux conducteurs portés sur la bouteille : Il suffit de deux verres d'alcool pour que l'alcootest soit « positif ». Et il n'est pas nécessaire que le conducteur présente des signes d'ébriété pour être sanctionné. Seul le taux d'alcoolémie affiché sur l'éthylotest compte. Au-delà de 0,5g d'alcool par litre de sang (soit 0,25mg d'alcool par litre d'air expiré en soufflant dans le dispositif), l'automobiliste est en situation d'infraction.

Dans les médias, les sensibilisations se multiplient sur ce volet du comportement à risque des automobilistes. Le message reste inchangé : « celui qui boit ne doit en aucun cas, prendre le volant ».