Madagascar: Concours de meilleur guide - Pour la promotion de la destination Antsiranana

Destination phare. A titre d'illustration, le Tsingy d'Ankarana constitue l'une des particularités d'Ambilobe. La production de cacao jusqu'à sa transformation en chocolat fait la renommée d'Ambanja. En revanche, Antsiranana regorge une diversité de sites très prisés par les touristes internationaux, pour ne citer que ses plages et ses forêts naturelles. Notons que ce concours de meilleur guide touristique est organisé en partenariat avec l'Office Régional du Tourisme de Diégo et l'association des Tours Opérateurs Professionnels de Madagascar (TOP). « L'objectif consiste à contribuer à la promotion de la destination Antsiranana. Cela promet d'ailleurs d'être une destination phare dans le futur », a évoqué Randriamampionona Jean Joseph, le vice-PCA de cet Office Régional du Tourisme.

Après Antananarivo, le producteur de l'émission « Zahatany » lance la 2e édition du concours de meilleur guide touristique à Antsiranana. En effet, « cette région a une énorme potentialité touristique, et elle est fin prête pour accueillir l'événement. Il y aura ainsi quatre guides touristiques issus de diverses associations des guides locaux dont deux à Antsiranana, un à Ambilobe et un autre à Ambanja qui y vont participer. Ils présenteront les sites et les produits touristiques faisant la réputation de leurs régions dans le cadre de ce concours », a expliqué Vololona Ramilison, l'organisatrice de l'événement lors d'une conférence de presse qui s'est tenue récemment au restaurant Dzama Cocktail Café à Ivandry.

