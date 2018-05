Tunisie: Victoire impérative pour les «Sang et Or»

Le play-off arrive à sa dernière ligne droite. Il reste trois journées à disputer et il est quasiment difficile d'avancer le moindre pronostic. L'Etoile Sportive du Sahel mène la danse, mais elle ne compte plus qu'un point d'avance sur son dauphin, l'Espérance Sportive de Tunis.

Cet après-midi, aussi bien l'Etoile que l'Espérance auront des matches difficiles à négocier, sachant que leurs adversaires respectifs, El Makarem de Mahdia et le Club Africain, ne se laisseront pas faire, même si les Clubistes se contentent d'un rôle de trouble-fête sans plus. Nous aurons par conséquent droit tout à l'heure à un derby et à un choc. Nous commencerons par Club Africain-Espérance Sportive de Tunis, deux équipes aux destins diamétralement opposés.

Le Club Africain qui offre à l'occasion l'hospitalité à son voisin espérantiste reste encore à la recherche d'une première victoire dans ce play-off. Les Clubistes ont raté le coche à deux reprises dans leur fief en se faisant battre sur le fil par l'Etoile du Sahel puis en se faisant tenir en échec par El Makarem de Mahdia. Cette fois sera-t-elle la bonne face à l'Espérance de Tunis ?

En dépit des problèmes qui secouent la section et la démission inattendue de Hassine Gandoura, le président de cette section, les Clubistes n'en démordent pas et essaient de donner la meilleure image possible. Sur le papier, nous ne cesserons d'ailleurs de le répéter, les «Sang et Or» sont nettement supérieurs aux Clubistes.

Mais sur le terrain, ces derniers se sont toujours bien battus. Le derby sera donc joué à quitte ou double. Les «Sang et Or» restent les plus concernés par la victoire et auront les oreilles à Mahdia où El Makarem donne la réplique à l'Etoile du Sahel.

L'Etoile reste sur une défaite devant l'Espérance et doit impérativement rectifier le tir. Les Etoilés savent que les Mahdois sont intraitables dans leur fief, d'autant que ces derniers ne comptent que trois points de retard sur le leader et que mathématiquement ils demeurent encore en course pour le titre. La défaite est donc interdite pour les deux équipes. La 4e journée du play-off nous promet deux belles rencontres.

Programme

Salle Gorjani

22h00 : CA-EST

Salle Mahdia

22h00 : EMM-ESS

Coupe de la Ligue : l'AST sur ses gardes

En coupe de la Ligue, le suspense persiste. L'ASTéboulba, le leader en puissance, effectue un périlleux déplacement à Moknine. On ne sait pas si les Mokninois auront la force de venir à bout de l'ASTéboulba après le waterloo essuyé contre Jemmal lors de la précédente journée. S'ils parviennent à faire plier le leader, ils rendront un beau service à Sakiet Ezzit qui se rend à Jemmal. Les Sfaxiens ont les faveurs du pronostic, mais sait-on jamais !

Programme

Salle Jemmal

22h00 : CHBJ-CSSE

Salle Téboulba

22h00 : SCM-AST

Play-out : on jouera demain

Le groupe du maintien va disposer d'une journée de repos supplémentaire. En effet, les deux rencontres au programme ont été décalées d'un jour et auront lieu demain. Béni Khiar, le leader de la poule, se rend à Menzel Témime. L'équipe locale s'est soudainement réveillée et reste capable du meilleur. Les Khiaristes sont prévenus.

Quant à la lanterne rouge, le CSHiboun, il accueille l'ASHammamet. Malheur au vaincu. Maintenant, chaque point vaut son pesant d'or et le spectre de la relégation pointe à l'horizon.

Programme de demain

Salle Mahdia

22h00 : CSH-ASH

Salle Menzel Témime

22h00 : USTé-EBSBK