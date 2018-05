Madagascar: Football-Cosafa Cup - Madagascar dans un groupe à sa portée !

Le groupe malgache qui ne comporte aucun joueur expatrié, ne manque pas pour autant de charme avec des jeunes joueurs truffés de talent dont la plupart, sont à leur premier match international tel Safidy d'Elgeco Plus ou de Patrick de l'Ajesaia, sans oublier Carlos revenu des Seychelles pour retrouver cette efficacité qui l'avait fuit une fois à Mahé et qui se positionne aujourd'hui comme la meilleure arme de l'artillerie offensive des Barea.

L'Afrique du Sud et sa 72e place sur le plan mondial reste donc un des plus sérieux adversaires de Madagascar, mais comme les Bafana Bafana se servent de ce Cosafa Cup pour lancer dans l'aventure leur relève, le match ne s'annonce pas aussi compliqué comme le laisse supposer cet écart au classement FIFA.

Sur ce chapitre, les Barea auront au menu la Mozambique avant d'en découdre avec les Seychelles et en finir avec les Comores. Ce dernier match semble être le plus dur pour les protégés de Francklin Andriamanarivo si nos amis Comoriens viennent à Limpopo avec tous leurs expatriés.

