Tunisie: Les candidats à l'épreuve du jeûne

La réussite au bac se prépare aussi à la cuisine. Un menu complet fait de mets légers lors de la rupture du jeûne et la consommation de légumes, de fruits, de fruits secs et surtout de sucres lents est fortement conseillée, nous déclare Mme Cheour Bessima, nutritionniste relevant du ministère de la Santé.

Durant la période des examens, certains candidats prennent des ampoules à base de magnésium et oublient que les dattes sont très riches en magnésium, c'est pourquoi les bacheliers doivent prendre des dattes lors de la rupture du jeûne et du Shour, ce rendez-vous incontournable qu'il faut retarder le plus possible et ne jamais rater sous aucun prétexte. « Je déconseille aux candidats du bac de veiller à une heure tardive et dormir jusqu'à la levée du jour sans passer par le shour qui est d'une importance capitale », ajoute Mme Cheour. Le menu de ce déjeuner peut être composé de mesfouf, ou bsissa avec des fruits secs ou des dattes, du riz, des pâtes, tout en buvant beaucoup d'eau pour éviter la sensation de faim et de soif durant les examens.

Bouleversement du rythme de vie

Pour la rupture du jeûne, elle conseille aux candidats de prendre leur temps en mangeant, ne pas sauter la soupe et la salade, bien mastiquer les aliments et ne pas se presser. Durant la soirée et au moment de la révision, il ne faut pas se séparer d'une bouteille d'eau, ou de jus bien frais et de la corbeille de fruits. Ce qu'il faut éviter par contre ce sont les boissons gazeuses ou les boissons énergétiques. On sait très bien que le prix des fruits secs a nettement augmenté, mais il faut toujours faire des sacrifices et ne pas lésiner sur les moyens.

Le rythme de vie est quasiment bouleversé durant le mois de Ramadan, et le petit-déjeuner qui est primordial pour bien entamer la journée n'existe plus. Il en est de même pour le déjeuner, ce qui pose problème. Pour pallier ce problème, Mme Cheour conseille aux candidats de prendre un verre de lait avec du miel qui aide à la digestion. Pris les deux ensembles, lait et miel aident à mieux dormir et abaissent le niveau du stress.

Ceux qui se sentent stressés par le rythme de la révision peuvent prendre une tisane qui est riche en principes actifs et revitalise le corps, facilite la digestion et le sommeil. Mais ce qui est encore mieux, c'est se reposer, faire un petit somme durant la journée et profiter de la nuit pour sortir et faire une petite randonnée dans des coins bien tranquilles.

S'éloigner des sources de bruit et de lumière

Pour le Dr Imene Jallouli, psychiatre et psychothérapeute, le candidat doit se renforcer avec des idées positives .Quand on a bien révisé toute l'année, on ne peut qu'être prêt pour cette épreuve et les révisons des derniers jours n'apporteront rien de plus .La veille des épreuves, il faut plutôt essayer de se détendre et de se relaxer. Il est impératif de ne pas sous-estimer les bienfaits du sommeil loin des écrans de la télévision, des PC et des téléphones portables et de toute autre source de lumière et de bruit .Les petites siestes sont aussi conseillées pour regagner un peu d'énergie.

Les parents jouent aussi un rôle majeur durant la période de révision des examens et la préparation de leurs enfants. C'est à eux d'adopter la bonne attitude pour être le meilleur accompagnateur possible et apaiser leur peur. Ils doivent être compréhensifs et ne pas contribuer au stress de leurs enfants. L'important durant le mois de Ramadan est de maintenir une bonne hygiène alimentaire et s'accorder de petites pauses durant la révision. Les randonnées et la marche ne feront que du bien pour les futurs bacheliers.

« Une fois la feuille de l'examen devant vous, il faut garder son calme, respirer profondément, prendre son temps pour bien lire les questions et surtout ne pas perdre confiance en soi et se rappeler qu'on a passé des heures à préparer son bac », souligne le Dr Imène.

Elle a expliqué, par ailleurs, que les symptômes anxieux sont assez variés et que ce sont les symptômes digestifs qui sont les plus fréquents durant cette période de préparation. Il ne faut pas toutefois s'inquiéter tant qu'il n'y a pas d'antécédent pathologique. Rester au calme, bien dormir et bien manger aideront à faire disparaître ces douleurs.