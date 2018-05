Afrique: Eliminatoires CAN U20 / Egypte-Sénégal ce samedi Les Lionceaux jouent leur avenir à Port Saïd

En ballotage défavorable, le Sénégal, finaliste malheureuse lors des deux dernières éditions (2015 et 2017), a l'obligation d'aller chercher la qualification à Port Saïd, chez le champion de 2013. Mais pour y arriver, Ousseynou Cavin Diagne et ses coéquipiers devront montrer un tout autre visage dans ce match qui sera dirigé par un trio arbitral burundais composé de Thierry Nkurunziza, Pascal Ndimunzigo, Willy Habimana.

Une victoire ou un match nul avec des buts en terre égyptienne. C'est le résultat que doivent réussir les Lionceaux pour espérer voir le prochain tour de la qualification pour la 21e édition de la Can U20. Les protégés de Youssoupha Dabo se sont compliqués la vie en concédant un nul blanc à domicile samedi dernier, face à l'Egypte. Les attaquants sénégalais ont fait preuve d'un cruel manque d'efficacité. Avec un jeu approximatif, ils n'avaient pas réussi à maîtriser leur sujet. Pis, les Egyptiens ont imposé une grande adversité aux Lionceaux qui ont vraiment éprouvé de grosses difficultés pour trouver le chemin des filets. Ousseynou Niang, Amadou Dia Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly n'avaient pas réussi à concrétiser les rares occasions que l'équipe s'était procurée.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.