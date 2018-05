Afrique du Nord: La position de l'Algérie dans le soutien de la lutte et de la cause du peuple palestinien réitérée à Istanbul

Istanbul (Turquie) — Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenu vendredi à Istanbul (Turquie), consacré à l'examen de la situation en Palestine, a réitéré "la position constante de l'Algérie au côté du peuple palestinien et sa cause juste, outre son soutien à sa lutte en vue de juguler toutes les mesures arbitraires prises contre ce peuple et son droit de faire face à la machine de répression israélienne".

Dans son allocation prononcée devant les présidents et chefs de gouvernements des pays musulmans participant à ce sommet, M. Bensalah "réitère, sous la direction du président de la République, sa position de principe soutenant la cause juste du peuple palestinien dans ces circonstances difficiles.

"L'Algérie réaffirme son soutien à la lutte du peuple palestinien en vue de juguler toutes les mesures arbitraires prises contre lui et son droit de faire face à la machine de répression israélienne et aux pratiques arbitraires exercées par l'occupant sioniste dans la ville sainte d'El-Qods, en Cisjordanie et dans la Bande de Ghaza", a ajouté M. Bensalah, qui a souligné que l'Algérie "appelle à la relance à la poursuite des efforts internationaux qui s'inscrivent dans le cadre du soutien de la résistance du peuple palestinien".

Dans ce contexte, le président du conseil de la Nation a indiqué que l'OCI doit "doubler ses efforts pour défendre la cause palestinienne, qui, pour elle, une question centrale et essentielle, et cela ne peut se faire qu'en évitant les divisions et scissions entre les musulmans, en colmatant les fissures et en réglant les différends, pour permettre ainsi à tous les pays membres d'unifier et de redynamiser toutes les voies politiques, diplomatiques et juridiques offertes aux niveaux national, régional et international, pour mettre un terme à l'occupation israélienne et à sa politique de judaïsation des lieux saints musulmans et chrétiens dans la ville sainte d'El-Qods".

"L'OCI doit, en collaboration avec la communauté internationale, activer les démarches visant à défendre le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un Etat, à travers l'instauration d'un climat politique et juridique positif et favorable à la paix à même d'élaborer une approche commune et crédible pour mettre fin au conflit et à l'occupation, conformément aux dispositions du droit international et des décisions de l'ONU", a indiqué M. Bensalah.

"Face à ce crime de guerre qui coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire de la Nakba et des manifestations pacifiques organisées par les Palestiniens, en refus de la violation de leurs droits légitimes, la communauté internationale, en particulier le Conseil de Sécurité, est appelée à nouveau et avec force à assumer son entière responsabilité dans la garantie de la protection et de la justice pour le peuple palestinien, conformément au droit international humanitaire".

M. Bensalah a estimé que "ces crimes ignobles commis par les forces d'occupation qui ont fait 60 morts et des milliers de blessés parmi les Palestiniens sont le résultat du non respect du droit international et des décisions de la communauté internationale, à l'instar de la décision de l'Administration américaine de transférer son ambassade à El-Qods, ce qui constitue une violation criante des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité de l'ONU, notamment la résolution 181 de 1947, relative à la division de la Palestine qui a conféré à la ville sainte un cachet particulier ne reconnaissant à Israël aucune forme de souveraineté".

Le statut particulier de la ville d'El-Qods "revêt une importance primordiale pour la nation musulmane et la communauté internationale toute entière, nonobstant l'appartenance religieuse, d'où la nécessité de préserver le caractère spirituel, religieux et culturel exceptionnel de la ville sainte, à travers le règlement définitif de la situation, à la faveur de négociations conformes aux décisions pertinentes de l'ONU".

Après avoir rappelé que la décision du transfert de l'ambassade américaine vers la ville sainte d'El-Qods "a été fermement condamnée par la communauté internationale, la considérant comme une violation des droits historiques, juridiques, naturels et nationaux du peuple palestinien", M. Bensalah a affirmé que "cette situation tragique et sanglante, provoquée par les forces de l'occupation israélienne ne sont que l'une des résultantes des retombées néfastes de cette décision inique, rendue effective le 14 mai, sur le processus de paix au Moyen Orient et sur la stabilité régionale et internationale".

"Le processus de paix, en situation de blocage complet depuis plusieurs années déjà, se trouve aujourd'hui dans une véritable impasse, en raison de positions irrationnelles, sans fondement politique, juridique et diplomatique et diamétralement opposées à son rôle consistant à contribuer aux efforts internationaux d'instauration de la paix dans la région", a-t-il soutenu.

Le président du conseil de la Nation a réitéré "la détermination du président de la République à ne ménager aucun effort en vue de contribuer à la réussite des travaux de ce sommet", formant le vœu de voir "ce sommet couronné de résultats positifs et audacieux, à mettre en œuvre, en vue d'assurer la protection du peuple palestinien et soutenir ses droits confisqués pour l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale.

M. Bensalah a transmis les salutations du président Abdelaziz Bouteflika à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi qu'au peuple et gouvernement turcs.