Sénégal: Désenclavement du Département de Podor - Plus de 300 milliards de FCfa investis dans les infrastructures par l'Etat

Lors du gamou annuel de Souima, dans le département de Podor, les différentes autorités ayant fait le déplacement ont salué les efforts consentis par l'Etat au niveau de cette localité. En effet, pour la mobilité et le désenclavement, près de 300 milliards de FCfa ont été investis dans ce département pour des routes, des ponts et d'autres infrastructures.

C'est d'abord le président du conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, qui, au cours de cette rencontre initiée par le Pca de l'Ipres, Racine Sy, a listé tous les efforts faits par le Chef de l'Etat pour soulager les populations de Podor. « Plus de 300 milliards de FCfa ont été injectés dans le département, et cela montre la considération du Président Macky Sall à l'endroit des Podorois », a-t-il souligné avant de saluer le travail du Pca de l'Ipres « qui œuvre sans relâche pour faire de Podor une ville prospère ».

Dans la même logique, Seydina Oumar Sy, ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime d'Abdou Diouf et en même temps porte-parole de la famille Sy de Souima, a rappelé aux hommes politiques la nécessité de savoir que « le pouvoir vient de Dieu et (qu')il ne faut jamais l'oublier ». Il a demandé au ministre d'Etat Mbaye Ndiaye de remercier le Chef de l'Etat pour tous les actes qu'il pose pour le développement du département. Avant de renchérir : « Podor a également des doléances qui ont pour noms : accompagnement des populations dans l'agriculture et l'élevage où elles éprouvent encore des difficultés pour s'en sortir ».

Mbaye Ndiaye a sollicité des prières pour la réussite de la mission du Président Macky Sall. Il a en outre dit sa volonté de transmettre les doléances des populations de Podor et a déclaré être sûr « que le Président va leur trouver des solutions car il est attaché à ce terroir ». Le ministre d'Etat a également énuméré le bilan positif du régime, avec les performances notées dans le secteur agricole. Pour lui, de 2004 à nos jours, on est passé de 260. 000 tonnes d'arachide à 1. 400 000 tonnes. Quant à Mamadou Racine Sy, tout en transmettant les salutations du Président Macky Sall aux populations, il a évoqué les réalisations de l'Etat avec la mobilisation de ressources conséquentes pour des infrastructures routières et le désenclavement du département de Podor.

Ce gamou de Souima a enregistré la présence des anciens médiateurs de la République, Seydou Madani Sy et Serigne Dop ainsi que d'autres autorités.

Pour rappel, Souima, localité sainte de Podor, a abrité la première université islamique du pays dès le 11ème siècle, selon Mamadou Racine Sy, petit-fils d'Élimane Racine Sy, le fondateur de l'événement. Il faut également noter qu'en prélude à cette activité religieuse, plus de 1. 000 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites.