Sénégal: L'Urd pour une réflexion sérieuse sur les problèmes des universités

Sur la situation nationale, la Dpe de l'Urd félicite «chaleureusement » le président Macky Sall, pour avoir dénoué la crise et réglé la question de l'indemnité de logement au-delà de toute attente des intéressés. Au sujet de la récente conférence des leadeurs de «Bennoo Bokk Yaakaar», sous la présidence de Macky Sall qui a exhorté à l'union, à la solidarité, à la mobilisation et à la victoire, la Dpe demande « à tous les responsables de se l'approprier, de ne négliger aucun détail pour la réélection de notre candidat le président Macky Sall au soir du 24 février 2019».

L'Urd a rappelé, dans ce sens, que rien que pour les infrastructures, le président de la République a accordé près de 500 milliards de FCfa à l'université et que l'enveloppe des bourses oscille entre 3,5 et 4 milliards de FCfa avec parfois des pics de 6 à 7 milliards mensuels. Encore, «l'Urd estime que la question est trop sérieuse pour être laissée aux seuls politiciens qui rivalisent, par presse interposée, de démagogie espérant trouver le moyen de récolter quelques voix de naïfs compatriotes», soutient l'Urd dans un communiqué.

