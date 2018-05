Sénégal: Finale de la coupe du Sénégal senior - La Renaissance au défi de Génération Foot

Toutefois l'équipe de Déni Biram Ndao devrait être amputée de ses fers de lance notamment Amadou Dia Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly, appelés sur le front africain des éliminatoires retours de la Can U20 contre l'Egypte.

Deux finalistes qui occupent présentement les 3e et 2e places dans leur championnat respectif. Génération Foot à 13 points du leader le Jaraaf et la Renaissance à 2 points de Pikine. Mais là où les choses risquent de se corser c'est la machine à buts de Génération Foot qui a inscrit la bagatelle de 16 buts pour en encaisser qu'un seul.

