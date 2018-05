Sénégal: Mort de l'étudiant Fallou Séne - Le PIT contre le recours disproportionné à la violence

Le Parti de l'indépendance et du travail (Pit) estime que l'université doit demeurer un lieu de vie, un espace de culture exempté de ce vandalisme ravageur ayant de plus en plus tendance à s'imposer dans ces lieux où c'est l'esprit qui devrait plutôt briller de mille feux. Pour qu'il en soit ainsi, soutient le Secrétariat du comité central de cette formation politique, il ne suffira pas seulement que le gouvernement s'attelle à payer les bourses à bonne date.

Pour le Pit, le gouvernement devra aussi se prémunir de tous les instruments permettant d'éviter de tomber dans le recours disproportionné à la violence. Un recours, explique-t-il, pouvant éventuellement conduire à faire usage de moyens extrêmes contre des étudiants eux-mêmes transformés en forces destructrices.

Samba Sy et ses camarades pensent que la saisine du procureur devrait apporter toute la lumière sur les tenants et aboutissants de cette effroyable tragédie - ayant abouti à la mort de l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène - pour que toutes les mesures idoines soient prises afin que plus jamais de tels événements ne reproduisent dans nos universités.

Tout en déplorant « le déferlement de violence » qui s'est abattu sur l'université Gaston Berger en particulier et celles du Sénégal en général, le Pit présente ses condoléances attristées à la famille du disparu, à ses camarades de St- Louis, à la communauté universitaire, bref à tout le peuple sénégalais. Il souhaite un prompt rétablissement aux nombreux gendarmes et étudiants blessés.