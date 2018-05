Sénégal: Championnat l 1, 27e journée - Le Casa Sports en danger à Saly

Diambars n'a plus droit à l'erreur dans cette dernière ligne droite du championnat de L1. Troisième relégable, l'équipe du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saër Seck, est dos au mur.

A un point de Ngb Niary Tally, le premier non relégable, les Académiciens n'ont plus leur destin en main. Ils seront redoutables dans la dernière ligne droite. Notamment à domicile où ils attendent samedi, après-midi, de pieds fermes, le Casa Sports. Des Sudistes en perte de vitesse et qui ne sont pas totalement à l'abri et bien conscients qu'ils ne seront pas en tourisme à Saly, ce week-end. Un succès assurerait définitivement le maintien des Ziguinchorois, mais leur hôte est actuellement sur une bonne dynamique.

Avec deux succès consécutifs lors des précédentes journées, Diambars a retrouvé l'espoir après une longue période de doute.

La Linguère et le Ndiambour ont pratiquement assuré leur place dans l'élite, mais leur retrouvaille dans le choc du Nord n'en perd pas pour autant d'enjeu. Voisins au milieu du classement, Saint-Louisiens et Lougatois peuvent encore rêver du podium. Le Stade de Mbour et l'As Douanes sont aussi en course pour terminer dans le trio de tête. Notamment les Douaniers qui sont à l'affût au pied du podium.

Cependant, leur déplacement à Mbour peut être redouté car les Pélicans de Mbour PC, leurs hôtes de la journée, n'ont pas encore assuré leur maintien.

Leurs voisins du Stade de Mbour ne sont pas sous cette pression. Ils sont non seulement hors de portée des relégables, mais ils auront en face, le Guédiawaye Fc, déjà relégué.

Ce n'est pas le cas pour Niary Tally, le premier non relégable contraint de sortir la grosse artillerie, lundi, face à la Sonacos. Des Huiliers, actuels dauphins qui aspirent garder, au moins, la troisième place à l'arrivée. Les Rufisquois du Teungueth Fc peuvent aussi espérer monter sur le podium.

Mathématiquement, c'est encore possible, mais il faut assurer d'abord, lundi face à la lanterne rouge, l'Us Ouakam, la chair à canon, quasiment condamnée.

PROGRAMME

Samedi 19 Mai 2018 : A Fodé Wade, 17h : Diambars (13e, 26 pts) - Casa Sports (10e, 32 pts). A Mawade Wade, 16h30 : Linguère (7e, 35 pts) - Ndiambour (8e, 34 pts). A Caroline Faye, 16h30 : Mbour PC (9e, 33 pts) - As Douanes (4e, 39 pts). 18h30, Stade de Mbour (5e, 35 pts) - Gfc (14e, 10 pts).

Lundi 21 Mai : A Al. Djigo, 17h : Ngb Niary Tally (12e, 27 pts) - Sonacos (2e, 41 pts).

A Amadou Barry, 17h : Teungueth Fc (6e, 35 pts) - Us Ouakam (15e, 7 pts)

Génération Foot - Jaraaf reporté ; Dakar Sacré Cœur exempté