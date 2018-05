Sénégal: Exposition à la Villa Ciring Cissé - Soly Cissé dans une « Curiosité » ambiante

Dans son analyse, le critique d'art, Massamba Mbaye présente Soly Cissé comme le glouton de travail qui amalgame la matière avant de la faire exploser sur support. Au regard de M. Mbaye, si son bestiaire est récurrent, c'est bien parce qu'il se refuse formellement de voir le monde, plutôt avec son côté obscur. « Que l'on ne s'y trompe pas, tout ce qu'il dit de la bête, parfois immonde, est humain !, lance le critique d'art. C'est pourquoi ses reptiles, ses canidés nous surprennent toujours par l'acuité de leur regard et leur intrigante posture ». Des regards, des visages en disent long sur la psychologie des personnages. Dans son écriture picturale, S. Cissé s'emploie à une mise en scène avec des jeux d'acteurs. L'artiste plasticien se définit comme « libre dans la manière de penser, de faire ».

