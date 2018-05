Liberia: PSG - Timothy Weah espère avoir la confiance de Tuchel

« D'après ce qu'on sait, Thomas Tuchel aime donner leur chance aux jeunes. Je devrais donc lui montrer ce que je vaux à l'entraînement pour qu'il me donne sa confiance. J'ai envie de grandir à Paris et je ne pense pas être encore assez mûr pour partir en prêt. Je dois être patient. Le jour venu, je partirai sans doute pour une année en prêt. A ce moment-là, cela voudra dire qu'un entraîneur pourra vraiment compter sur moi », a déclaré le fils de Mister George au quotidien Le Parisien.

Auteur de deux apparitions en Ligue 1 cette saison,Timothy Weah, 18 ans seulement, tente de se faire une place dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Encore en apprentissage, le fils de Georges Weah dit avoir progressé face au but et dans le jeu avec Unai Emery. Malheureusement pour lui, le technicien espagnol ne sera plus là la saison prochaine, puisqu'il n'a pas été prolongé et a été remplacé par l'Allemand Thomas Tuchel. Qu'en sera-t-il de Weah avec le nouveau coach ? Si le jeune joueur ne le sait pas encore, il espère au moins pouvoir gagner la confiance de Tuchel.

