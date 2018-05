Angola: Les musées appelés à adopter de nouvelles technologies d'information

Toutes ces actions permettront au public de s'intéresser de plus en plus aux musées, a-t-il dit, invitant les citoyens à visiter régulièrement ces établissements où ils peuvent trouver les principales références culturelles et activités développées dans chaque région.

Luanda — Les musées devraient adopter de nouvelles technologies d'information pour faciliter la diffusion et attirer le public vers leurs lieux d'exposition, indépendamment des mécanismes traditionnels utilisés pour la divulgation des objets d'art et de la culture existant, a estimé vendredi à Luanda le directeur du Musée National d'Anthropologie, Alvaro Jorge.

