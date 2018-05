Afrique: Ecobank gratifiée du Trophée de la meilleure stratégie numérique

Libreville — Ecobank s'est vu décerner le trophée de la Meilleure stratégie numérique lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix Retail Banker International qui s'est déroulée au Waldorf Hilton Hotel à Londres la semaine dernière, rapporte un communiqué de presse du Groupe bancaire basé à Lomé et daté du 16 mai courant.

« S'appuyant sur la numérisation pour proposer des services au maximum de personnes partout et à tout moment, la stratégie numérique d'Ecobankconstitue le pilier de son ambition de devenir le premier prestataire de services financiers aux consommateurs d'Afrique et d'atteindre 100 millions de clients », souligne le communiqué.

L'appli Ecobank Mobile, qui a d'ores et déjà été téléchargée par plus de 5 millions de personnes, est une appli bancaire unifiée disponible dans 33 pays d'Afrique, offrant des services bancaires et des transactions 24h/24, 7j/7, dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues (anglais, français, portugais et espagnol).

Selon M. Ade Ayeyemi, directeur général d'Ecobank, « Ce prix est un véritable vote de confiance vis-à-vis du travaileffectué par chacun à Ecobank et des grandes avancées que nous avons réalisées pour nous adapter aux nouvelles exigences des consommateurs en matière de services bancaires.Je suis ravi qu'Ecobank ait obtenu cette reconnaissance et soyez assurés que cela renforcera notre détermination de nous imposer comme la banque de choix en Afrique en continuant à développer nos produits et services pour répondre aux besoins de nos clients ».

« La stratégie numérique d'Ecobank s'appuie sur une technologie novatrice pour permettre aux Africains d'accéder à des services bancaires 24 h/24, 7j/7 partout et à tout moment.En tant que banque panafricaine, nous voulons nous adapter aux exigences de souplesse et de services qu'ont les Africains et qui évoluent rapidement. Cela fait partie de notre éthique et nous permet de faire un grand pas vers la réalisation de l'objectif de mettre fin à l'exclusion financière sur le continent », a-t-il ajouté.

Ecobank a également été nommé aux Trophées Retail Banker International dans les catégories suivantes:

- Meilleure innovation dans le domaine des paiements pour Ecobank Xpress Cash, solution de retrait sans carte intégrée à l'appli Ecobank Mobile, disponible dans les 33 pays d'Afrique où est présente Ecobank.

- Innovation produit de l'année pour son appli révolutionnaire Ecobank Mobile.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated ('ETI') est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains. Banque universelle, Ecobank offre des produits et services de la banque de grande clientèle qui emploie 15 930 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 940 agences et bureaux.