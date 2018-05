Angola: La ville satellite "Novo Horizonte" sera habitée en 2019

"Nous sommes préoccupés par la lenteur enregistrée dans l'exécution de ces travaux, car les résidences proprement dites ont été parachevées depuis 2015, et c'est pourquoi nous demandons à l'Entreprise de construction civile KORA plus de célérité afin que les citoyens viennent habiter la nouvelle ville", a ajouté la ministre à la presse, en marge d'une visite de quelques heures dans la province de Cuanza Sul (littoral-sud).

Les 2010 appartements sont déjà parachevés, et il ne reste qu'à monter les installations de station d'eau, de traitement des eaux résiduelles et de courant électrique, a-t-elle ajouté, soulignant qu'une fois ces travaux terminés, les premiers habitants de la nouvelle ville baptisée "Nouvel Horizon" vont y débarquer.

