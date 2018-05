Sénégal: Des médicaments frauduleux saisis par la gendarmerie

Dakar — La brigade de recherches de Dakar a saisi 6629 boîtes de médicaments frauduleux d'un coût blobal de 25.610.594 FCFA et arrêté 3 personnes dont une de nationalité étrangère, a appris l'APS, samedi.

Exploitant un renseignement sur un trafic de médicaments en provenance d'un pays étranger, la brigade de recherches de la gendarmerie a localisé le lieu de débarquement du container et "saisi 6629 boîtes de comprimés, sirop et injections non autorisés au Sénégal", selon un communiqué de la Maréchaussée.

Qui ajoute que l'inventaire de ces produits fait en collaboration avec la direction de la pharmacie et du médicament est évalué à 25.610.594 FCFA.

Les trois individus interpellés dont un étranger pour association de malfaiteurs, importation frauduleuse de médicaments et mise sur le marché de produits non autorisés ont été déférés devant le procureur, renseigne la source.

"Le colonel Amadou Moctar Dièye, directeur de la pharmacie et du médicament appelle les populations à plus de vigilance et à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin d'éradiquer ces genres de fléaux" rapporte le communiqué.