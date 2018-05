Sénégal: Pélerinage marial de Poponguine - La Sonatel renforce son dispositif technique

Lequel rappelle que l'Espace presse opérationnel dans la maison des Sœurs à Poponguine "est équipé d'ordinateurs avec une connexion permanente à internet, d'accès wifi, de lignes téléphoniques, d'imprimantes laser et de toutes les commodités utiles aux journalistes, envoyés spéciaux et correspondants des différentes rédactions".

"Des équipes techniques sont également mobilisées à Popenguine avant, pendant et après le pèlerinage, pour assurer la maintenance du réseau et répondre à toute demande de lignes temporaires en provenance des différentes structures intervenant dans l'événement avec une supervision de la qualité de service du réseau en temps réel" rapporte le communiqué.

"En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel renforce également son dispositif d'accompagnement des pèlerins notamment les marcheurs" renseigne la source.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.