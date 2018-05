Sénégal: Exploitation des ressources minières - Le versement des fonds destinés aux collectivités locales réclamé

La coalition «Publiez ce que vous payez» au Sénégal demande à l'Etat de verser les fonds de péréquation et d'appui destinés aux collectivités territoriales. A cet effet, une campagne nationale a été lancée hier, vendredi 18 mai dans le but d'informer les communautés locales de l'existence de fonds destiné à soutenir l'équipement de leurs collectivités.

La coalition «Publiez ce que vous payez» demande à l'Etat du Sénégal de procéder dans les plus bref délais, au versement des montants dus aux collectivités locales dans le cadre de l'exploitation des ressources minières. Ainsi, une campagne nationale pour l'effectivité des fonds de péréquation et d'appui destiné à ces communautés a été lancée hier, vendredi 18 mai. «Le gouvernement du Sénégal a élaboré un décret portant répartition des fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales.

Entre 2010 et 2015 l'Etat a collecté plus de 38 milliards de francs Cfa de recettes. Et sur ces 38 milliards les 20% devraient revenir aux collectivités locales, soit environ 7 milliards 400 millions de francs Cfa. Ce qui n'a pas encore été fait », a fait savoir Ibrahima Sory Diallo, président de la Coalition «Publiez ce que vous payez». Selon lui, les communautés qui vivent sur les terres des opérations ont connu une désarticulation de leur mode de vie à cause de la présence des entreprises minières.

Ainsi, souligne-t-il, la nécessité d'aider ces populations à faire face à cette situation en mettant à leur disposition ces ressources. Aussi, la coalition «Publiez ce que vous payez», invite-t-il l'Etat à faire tout son possible pour que la mise en œuvre du fonds d'appui au développement local, qui est de 0,5% du chiffre d'affaire des entreprises, soit effective. « Il faut reconnaitre que les moyens de subsistance traditionnels des populations sont complètement désagrégés à cause de la présence des entreprises minières. Donc, la meilleure façon de les mitiger c'est de donner des ressources adéquates pour que les collectivités locales qui ont en charge le développement économique et social puissent faire face à cette situation », a souligné M Diallo.

Mouhammadou Moustapha Diarra, président du réseau des élus locaux pour la gouvernance des ressources minières a saisi cette occasion pour sensibiliser l'Etat sur les difficultés financières auxquelles les collectivités territoriales sont confrontées. « Nous attendons de recevoir cet argent dans nos budgets. Tout le monde connait la faiblesse des budgets des collectivités territoriales qui vivent aujourd'hui de taxes prélevées directement sur les citoyens. Nous demandons d'abord que les fonds collectés soient versés dans les meilleurs délais. Il faudrait aussi que l'Etat nous aide à pouvoir insérer nos jeunes dans les entreprises minières en les formant dans les métiers de la mine », soutient-il.