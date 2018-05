Sénégal: Vainqueur du concours "Ericsson innovation Awards 2018", Ownlabs félicitée par Macky Sall

Dakar — Le président de la République, Macky Sall félicite Ownlabs, une startup sénégalaise vainqueur du concours annuel International "Ericsson innovation Awards 2018", destiné aux étudiants du monde, annonce un communiqué transmis à l'APS.

En remportant le 1er prix du concours annuel "Ericsson innovation Awards 2018", la startup sénégalaise, Ownlabs devance les Etats

Unis, représentés par "la prestigieuse université de STANFORD, la Chine avec l'université de Tongji et l'Inde avec l'Indian Institute of Technology" écrit le Pôle communication de la présidence de la République.

"En plus d'un prix de 25.000 euros (16.398.900 FCFA), Abdou Khadr Diop CEO, Cheikh A. Abatalib Diassé, Thierno Diop, Moustapha Diop et Serigne Mbacké Coly de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar et de l'Université de Ziguinchor recevront également un mois supplémentaire de mentorat et de visibilité à travers les chaînes numériques et les médias sociaux d'Ericsson" renseigne la source.

Qui ajoute que l'édition 2018 du concours ouverte depuis le 15 novembre 2017 a regroupé 1444 équipes universitaires représentant 107 pays qui devaient proposer des solutions innovantes à la problématique : Comment trouver, valider et partager la vérité à l'ère des Technologies de l'information et de la communication ?

Le président de la République félicite les heureux gagnants et renouvelle son engagement pour "un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde" lit-on dans le texte.

Lequel rappelle que "le président de la République a déjà alloué la somme d'un milliard aux jeunes promoteurs de start-ups et un grand prix du chef de l'Etat pour les innovations numériques, doté d'un premier prix de 20 millions FCFA est également lancé, suivant les conclusions du 1er Forum du numérique".