Burkina Faso: Le travail du Burkina très bien apprécié par le MCC

(Communiqué de presse)-L'Unité de coordination de la formulation du second compact du Burkina Faso (UCF-Burkina) travaille en ce moment sur la Phase 3 du processus afin de « définir et choisir les projets » devant atténuer les grands problèmes précédemment identifiés à la Phase I (l'insuffisance, la mauvaise qualité et le coût élevé de l'électricité et le déficit de main d'œuvre qualifiée).

Les acteurs ont organisé un Atelier technique de révision des propositions de projets du 07 au 8 mai 2018 pour prendre en compte les amendements du MCC.

La version 2 des projets soumise au MCC le jeudi 17 mai 2018 !

L'atelier de révision a produit la 2 version des projets qui a été finalisée et renvoyée au MCC ce jeudi 17 mai 2018 pour amendements. Des copies seront également envoyées au Gouvernement, aux parties prenantes et PTF pour observation en prévision des prochaines étapes. En rappel, la Phase 2 a porté sur le diagnostic approfondi des problèmes identifiés et a permis aux parties prenantes et aux experts d'élaborer deux (2) Notes conceptuelles (une sur l'énergie et l'autre sur le capital humain) qui ont été validées par le Gouvernement du Burkina Faso et le MCC.

De belles avancées à l'honneur du Burkina Faso: c'est ainsi que l"ensemble des acteurs du MCC a qualifié les versions préliminaires des projets du Compact II du Burkina. Les instances supérieures de cette institution notent que « le Burkina Faso est l'un des meilleurs partenaires du MCC dans le monde » et notre ambassadeur aux USA a félicité l'UCF et tous les acteurs pour « le travail abattu et très bien apprécié par le MCC ». Cela est à l'honneur des parties prenantes, de l'équipe de l'UCF-Burkina et du Gouvernement du Burkina Faso.

Une victoire d'étape, la signature de la convention CDF

Le « Compact Development Funding » (CDF), d'un montant de 8,825 millions USD soit 4 853 750 000 de FCFA a été octroyé par le MCC pour financer les études de faisabilité des projets du compact II du Burkina Faso (Phase 4 à venir). L'accord de subvention a été signé le 20 avril dernier à Washington entre le MCC et le Gouvernement du Burkina Faso représenté par Mme le Ministre Délégué chargé du Budget assistée par le Ministre de l'Energie, l'Ambassadeur du Burkina Faso aux USA et d'autres personnalités.

Alicia Robinson-Morgan est la nouvelle Directrice-Afrique francophone, du Département des Operations de Compact MCC : elle remplace Melissa HO (appelée à d'autres fonctions) avec qui la collaboration a été très fructueuse. Mme Robinson-Morgan était précédemment la Coordonnatrice Principale du Commerce et de l'Investissement au Bureau Afrique de l'USAID.

Une nouvelle Loi a récemment été signée sur la modernisation du MCC (Millennium Challenge Modernization Act (H.R.3445)): elle permet au MCC d'effectuer des investissements transfrontaliers et régionaux (compacts régionaux) grâce à des accords qui favorisent la croissance économique, maximisent la réduction de la pauvreté et facilitent le commerce et l'investissement au niveau régional.

L'UCF-Burkina, formuler un compact de qualité, participatif et inclusif dans des délais satisfaisants!