Tunisie: Un nouveau mandat sous le signe de la continuité

Sont écartés le ministre des Transports Maxime Sokolov et le vice-Premier ministre Arkadi Dvorkovitch, qui payent plusieurs années de graves accidents tant dans l'aviation que dans le transport autoroutier et la faillite de compagnies aériennes russes.

Négociateur inflexible, il continuera à 68 ans de porter inlassablement et avec fermeté les positions russes à travers le monde, des crises syrienne et ukrainienne aux relations très tendues avec les Occidentaux, bien qu'il ait pu paraître fatigué ces derniers mois.

Réélu triomphalement le 18 mars et investi le 7 mai, M. Poutine, au pouvoir depuis 18 ans, avait fait comprendre, en reconduisant Dmitri Medvedev comme Premier ministre, qu'il ne prévoyait pas de changement de cap. Ces dernières années ont été marquées par des tensions croissantes avec les Occidentaux, une stricte rigueur sur le plan économique et une politique culturelle et sur les questions de société promouvant les valeurs conservatrices.

