Sénégal: Retard des bourses - L'Useq exige des mesures pérennes

L'Useq dénonce aussi fermement les «tergiversations et le dilatoire inacceptables dont fait montre l'Etat du Sénégal, dans le paiement à temps des bourses principale, cause de la récurrence des manifestations d'étudiants pour le respect de leurs droits à des conditions de vie décentes pour le succès dans leurs études».

En session plénière, avant-hier, 17 mai 2018, cette structure regroupant six (06) syndicats, invite le Gouvernement à mettre « fin à toute répression meurtrière contre les étudiants en particulier, les populations en général». «Condamnant avec la dernière énergie la répression barbare dont les étudiants ont été victimes de la part des forces de la Gendarmerie au point de provoquer le meurtre d'un jeune étudiant à la fleur de l'âge, au grand désespoir de sa famille, de ses parents et de la nation, l'Useq exige de l'Etat que toute la lumière soit faite sur ce meurtre et que le coupable soit sanctionné à la mesure de sa forfaiture».

